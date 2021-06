Abstimmung in Eggiwil – Das Schulhaus soll wachsen Das Stimmvolk entscheidet an der Urne, ob das Schulhaus im Dorf für 5,9 Millionen Franken saniert und ausgebaut werden soll. Susanne Graf

Beim Schulhaus im Dorf müssen ohnehin Bauarbeiter ans Werk. Es ist sanierungsbedürftig. Foto: PD

Noch betreibt die Gemeinde Eggiwil sechs Schulhäuser. Dass das wohl nicht für alle Zeiten so bleiben kann, ist den Behörden bewusst. Vorsorglich möchte der Gemeinderat nun das Schulhaus im Dorf um ein drittes Obergeschoss erweitern. Das in die Jahre gekommene Gebäude müsse so oder so saniert werden. Damit könnte gleich Platz geschaffen werden für vier zusätzliche Klassenzimmer, die wohl früher oder später ohnehin nötig würden, argumentierte er im Februar.

Jetzt legt die Exekutive dem Stimmvolk den dafür nötigen Baukredit vor. 5,9 Millionen Franken soll es kosten, das Gebäude zu sanieren und zu «ertüchtigen», eine Liftanlage einzubauen und eben ein zusätzliches Stockwerk zu errichten. Die Rückmeldungen auf die im Winter dargelegten Überlegungen seien mehrheitlich positiv gewesen, schreibt sie in der Abstimmungsbotschaft.