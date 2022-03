Schule Region Zäziwil – Das Schulhaus Oberhünigen geht zu Als Option hat es sich abgezeichnet, jetzt wird es Tatsache: Auch die Kinder von Oberhünigen werden künftig in Zäziwil unterrichtet. Susanne Graf

Als es noch Schnee hatte, war die Zukunft des Schulhauses Oberhünigen noch offen. Foto: Christian Pfander

Der Gemeinderat von Zäziwil hat entschieden: «Das Schulhaus Oberhünigen wird voraussichtlich per August 2025 für die Schule Region Zäziwil nicht mehr benutzt.» Ausgelöst wurde die Schulraumplanung mit dem Entscheid, an der Oberstufe künftig einen durchlässigen Unterricht anbieten zu wollen und die Zusammenarbeit mit der Sekundarschule in Grosshöchstetten zu beenden.