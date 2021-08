Schulplanung in Langnau – Das Schulhaus Kammershaus wird geschlossen Der Grosse Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die Schulen Gohl und Bärau zu vereinen. Dafür muss das Schulhaus Kammershaus über die Klinge springen. Benjamin Lauener

Ab kommendem Sommer werden in Kammershaus keine Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet. Foto: Nicole Philipp

Weil die Schülerzahlen im Gohlgraben seit Jahren zurückgehen, legt die Gemeinde Langnau die Schulen Gohl und Bärau zusammen. Das hat das Parlament am Montagabend an seiner Sitzung einstimmig beschlossen. Gestützt auf die Erkenntnisse einer Arbeitsgruppe beurteilt es den Zusammenschluss zur neuen Schule «Bärau-Gohl» als beste Lösung. Die Anpassung erfolgt auf das Schuljahr 22/23.

Nicht mehr Teil der neu organisierten Schule ist das Schulhaus Kammershaus. Das Gebäude am Anfang des Gohlgrabens wird nicht mehr als Schulraum benötigt und geschlossen. Stattdessen sollen in Gohl in Zukunft eine Basisstufe (Kindergarten bis 2. Klasse) sowie eine 3. bis 6. Klasse geführt werden. Im Schulhaus Bärau werden weiterhin vier Klassen unterrichtet; darunter zwei Basisstufen.