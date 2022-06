Judo- und Ju-Jitsu-Club Spiez – Das Schülerturnier stieg zum 50. Mal Am Wochenende fanden in der Spiezer ABC-Halle die 50. Ausgabe des Judo-Schülerturniers sowie das nationale Ranking-500-Turnier statt.

Die OK-Chefs der letzten 50 Jahre: (v. l.): Barni Ogg, Markus Meister, Markus Rubin und Stefan Reuteler. Foto: PD

Die Mitglieder vom Judo- und Ju-Jitsu-Club Spiez bereiteten am Freitagabend die Halle in Lattigen vor, damit am Samstag um 07.20 Uhr pünktlich geöffnet werden konnte. Für das ganze Wochenende waren 870 Kämpferinnen und Kämpfer aus allen Teilen der Schweiz sowie aus Deutschland, der Ukraine und aus Italien angemeldet, «und das Programm dementsprechend straff», teilt der veranstaltende Club mit. Glücklicherweise habe es «keine grösseren Verletzungen» gegeben, sodass die Ersthelfer nicht allzu sehr beansprucht worden seien.

Am Samstag wurden die Kämpfe der Kategorien Junioren, Elite, Jugend und Master ausgetragen sowie am Sonntag die der Schüler in den Alterskategorien U-15, U-13, U-11 und U-9. Nachdem am Sonntag die letzten Kämpferinnen und Kämpfer das Podest nach der Siegerehrung verlassen hatten, mobilisierten die Helfenden die letzten Kraftreserven für die Aufräumarbeiten, heisst es weiter. «Der familiäre Zusammenhalt in unserem Verein ist immer wieder spürbar – ganz nach dem Motto: Jita Kyoei (gemeinsam gedeihen).» Das nächste Schüler- und Ranking-500-Turnier findet im Juni 2023 statt.

