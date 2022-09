Sweet Home: Rezepte für Saisongemüse – Das schmeckt jetzt am besten Wirklich gute Tomaten, Bohnen und Zucchetti gibt es momentan auf dem Markt oder im eigenen Garten. Hier finden Sie 10 Ideen, wie Sie diese zubereiten könnten. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Das beste Tomatensandwich

Ein Sommerliebling: Brot und Tomaten. Foto über: Cup of Jo

Haben Sie gerade ein Lieblingsgericht? Wenn nicht, dann wird es bestimmt dieses Tomatensandwich. Es hat die Attitüde eines Saisonstars und bleibt dabei trotzdem bescheiden. Es weiss nämlich, dass es von allen geliebt wird. In einer Zeit, in der Fleisch wieder zu etwas Besonderem wird, das man sich nur an speziellen Anlässen und so wenig wie möglich gönnt, gehören Schinken- oder Salamibrote nicht mehr zu den Znüni- oder Zvierilieblingen. Klar sind da auch noch die hippen Avocadotoasts oder irgendwelche «Rolls», in denen buntes Gemüse und undefinierbare Saucen stecken, aber lieben wir die wirklich?