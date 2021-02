Fragen und Antworten zum SCB – «Das Schlimmste ist, wenn Verlieren zur Routine wird» Nach der Niederlage gegen den ZSC und vor dem Cuphalbfinal gegen Servette gibt es zum SC Bern ein paar offene Fragen. Hier sind die Antworten. Adrian Ruch

Enttäuschter Beat Gerber nach einem Tor der ZSC Lions: Der SCB-Verteidiger und seine Kollegen kommen einfach nicht aus dem Tabellenkeller raus. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Weshalb haben die ZSC Lions die Revanche geschafft?

«Wir standen hinten o. k, aber nicht mehr so gut wie noch am Donnerstag. Wir spielten zu wenig auf den Mann. Zudem waren wir im Abschluss weniger stark», sagt SCB-Mittelstürmer André Heim nach der 0:3-Heimniederlage. Einen Einfluss hatte freilich auch, dass mit Jan Neuenschwander ein weiterer Center fehlte. Coach Mario Kogler musste daher in der ersten Sturmreihe Vincent Praplan durch Kyen Sopa ersetzen, der gewöhnlich in der Swiss League spielt. Das wirkte sich aus, obwohl Sopa nicht abfiel. Der wichtigste Faktor war freilich die Leistungssteigerung der ZSC Lions. «Die Zürcher waren frischer und taktisch besser eingestellt als noch am Vortag», erzählt Kogler. «Und wir wählten im Angriff wieder zu oft die komplizierte Variante.»