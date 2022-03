Interview mit Stromae – «Das Schlimmste habe ich hinter mir» Der belgische Musiker Stromae hat Millionen Fans. In einem exklusiven Interview spricht er über seine Rückkehr nach sieben Jahren. Und über den Erfolg, der ihn beinahe umbrachte. Francois Barras Jean-Martin Büttner

Der belgische Sänger Stromae verkaufte sein letztes Album millionenfach. Jetzt erscheint «Multitude». Foto: Michael Ferire

«Es ist vier Jahre her, dass ich zum letzten Mal mit einem Journalisten sprach, ich bin etwas nervös, freue mich aber trotzdem drauf.» Es ist der 2. Dezember 2021, als mich Stromae von seinem Salon aus in Brüssel per Zoom erreicht. Sein Album erscheint heute Freitag, der Sänger hat die dazugehörigen Interviews auf eine lange Zeit verteilt, um sie aushalten zu können. Im Juni wird er wieder auf Tournee gehen.