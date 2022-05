In Zukunft wird der Strom nicht über, sondern durch den Grimsel fliessen. Unklar ist, ober er Gesellschaft von einer Bahn erhält. Swissgrid und das Bundesamt für Energie (BFE) wollen die Tür für die Grimselbahn offen lassen. Allerdings geknüpft an terminliche Bedingungen. So muss der Projektierungskredit schon nächstes Jahr gesprochen werden. Beim langsamen Mahlen der politischen Mühlen ist das eine sehr sportliche Vorgabe.



Höchstspannungsleitung Grimsel Der Strom soll weitgehend unterirdisch fliessen Die Idee der Grimselbahn macht schon seit Jahren die Runde. BFE und Swissgrid können und wollen nicht länger warten, schliesslich geht es um die Versorgungssicherheit der Schweiz. Sie erzwingen einen Entscheid für oder wider die Grimselbahn. Und das ist gut so.