Kino in Langenthal – Das Scala hat einen neuen Betriebsleiter Jürg Ingold übergibt die operative Leitung des Lichtspielhauses an seinen langjährigen Mitarbeiter Daniel Jordi. Dieser macht sich sein Hobby zum Beruf.

Jürg Ingold (rechts) überreicht die Filmrolle an Daniel Jordi. Michael Schär (links) ist weiterhin für die Geschäftsführung zuständig. Foto: PD

Die Freude in Langenthal war gross: 2012 übernahm der Holzbaubetrieb Hector Egger das Scala und modernisierte das Lichtspielhaus. Dies sei nicht zuletzt dank der grossen Mithilfe des Betriebsleiters Jürg Ingold möglich gewesen, teilt die Kino Scala GmbH mit.

Er habe seine langjährige Kinoerfahrung in die neu gegründete Gesellschaft eingebracht. Seit der Übernahme gestaltete Jürg Ingold das Kinoprogramm, sorgte dafür, dass die Filme rechtzeitig da und aufbereitet waren. Zudem kümmerte er sich um den Einkauf.

Per 1. Juli übergeben

Nun, nach all diesen Jahren, möchte er schrittweise in den Ruhestand treten. Jürg Ingold wird gemäss Mitteilung noch einige Zeit im Scala arbeiten. Die Leitung gab er aber per 1. Juli an den langjährigen Mitarbeiter Daniel Jordi ab.