Stadt Bern verschläft Umbau – Das «San Siro» wartet auf bessere Tage Die AS Italiana bietet 120 Kindern aus unterschiedlichen Kulturen eine fussballerische Heimat. Doch die Stadt lässt ihr Stadion vor sich hin bröckeln.

Quentin Schlapbach

Gaetano Murano ist Junioren-Obmann bei der AS Italiana. Sein Verein nutzt den in die Jahre gekommenen Fussballplatz am Loryplatz. Foto: Beat Mathys

An der abgeblätterten Wand des Clubhäuschens, einen Steinwurf von der Haltestelle Loryplatz entfernt, hängen fünf Holzplatten. Auf ihnen stehen die Namen der «Soci Onorari», der Ehrenmitglieder der AS Italiana. Gaetano Murano ist Junioren-Obmann des Vereins und gerät ins Schwärmen, wenn er über die Verdienste seiner Vorfahren spricht. «Sie nahmen damals sogar einen Kredit auf, um die AS Italiana gründen zu können», sagt er stolz.

Es war 1964 – die ersten italienischen Gastarbeiterfamilien liessen sich in Bern nieder –, als die AS Italiana ins Leben gerufen wurde. Der Fussballverein gab den zugewanderten Familien Halt, sorgte für ein familiäres Umfeld. Und dieses Erbe wird von Gaetano Murano und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bis heute weitergeführt.

Mit knappen finanziellen Mitteln, dafür umso mehr Herzblut bietet die AS Italiana heute 120 Stadtberner Kindern eine fussballerische Heimat. Längst kommen die Vereinsmitglieder aus allen möglichen Ländern. «Bei uns dürfen alle mitspielen», sagt Murano. «Und wir führen auch keine Wartelisten.» Egal woher ein Kind komme, egal wie gut es bereits Fussball spielen könne, egal ob «Modi» oder «Giel» – bei der AS Italiana sind alle willkommen.

Trotz dieser mittlerweile 58 Jahre alten Erfolgsgeschichte kämpft der Verein mit einem Problem, das ihn seit Jahren begleitet und immer akuter wird. Und um dieses lösen zu können, ist er auf die Stadt Bern angewiesen.

Kaum Platz für Mädchen

An diesem Montagnachmittag Mitte Februar ist der Fussballplatz am Loryplatz verwaist. Nur ein Hündeler samt Anhang schlurft über das Feld des «San Siro». So nennen die Vereinsmitglieder den Sportplatz Lory liebevoll, inspiriert vom gleichnamigen Fussballstadion in Mailand.

Während das San Siro in Mailand aktuell neu gebaut wird, wartet das Berner Pendant seit vielen, vielen Jahren auf eine Modernisierung. Wie dringend die Sportanlage eine Totalsanierung nötig hätte, zeigt sich bei einem Rundgang.

An Spieltagen starten von hier aus regelmässig kleinere Überschwemmungen. Foto: Beat Mathys

Die Garderobe besteht aus zwei kleinen Räumen, die nur durch einen Duschvorhang getrennt werden. «Die Taktik des Gegners hörst du da gleich mit», sagt Murano lachend. An Turnieren tummeln sich bis zu 100 Kinder auf dem San Siro. Dann wird die Nutzung der Anlage zur organisatorischen Herkulesaufgabe, die Gaetano Murano mit seinem überdimensionierten Megafon vom Spielfeldrand aus zu moderieren versucht.

Bei allem Charme, welches das San Siro versprüht, bringt das baufällige Gebäude den Verein an seine Belastungsgrenzen. Die Mädchen, welche gemäss Reglement eine eigene Garderobe benötigen, müssen sich aktuell in der rund vier Quadratmeter grossen Schiedsrichterkabine umziehen. Murano streckt die Hand weit über seinen Kopf. «Bis hier oben stehen die Sporttaschen hier drin manchmal», sagt er. Noch grösser ist das Gedränge jeweils vor den einzigen beiden Toiletten auf dem Areal.

Millionenteurer Umbau

Bei der Stadt Bern ist man sich des Investitionsbedarfs beim San Siro schon längst bewusst. 2015 rechnete die Direktion für Bildung, Sport und Kultur vor, wie viel ein Ersatz des Garderobengebäudes samt öffentlichen WC-Anlagen kosten würde. Franziska Teuschers Direktion kam auf einen Betrag von 2,9 Millionen Franken.

Der Grund, wieso dieser Betrag so hoch ist, liegt an den Auflagen, die sich die Stadt Bern selbst gemacht hat. In einem 14-seitigen Dokument wird punktgenau geregelt, welche Anforderungen eine neue Sportgarderobe heute erfüllen muss – von den Duschköpfen über die Waschbecken bis zur Anzahl Steckdosen für die Haartrockner.

Mit seinem Lautsprecher – Baujahr 1984 – versucht Gaetano Murano an Spieltagen für Ordnung auf dem Sportplatz Lory zu sorgen. Foto: Beat Mathys

Weil die Stadt aber chronisch knapp bei Kasse ist, fehlt ihr das Geld, um die Anlage zu erneuern. Als bei der Spardebatte im Frühling 2021 nach Einsparmöglichkeiten gesucht wurde, war es wiederum die Instandstellung des San Siro, die nach hinten verschoben wurde.

Gemeinderat soll vorwärtsmachen

FDP-Stadtrat Tom Berger findet dies nicht fair gegenüber der AS Italiana. Aus seiner Sicht steht das baufällige San Siro stellvertretend für die mangelhafte Rasenstrategie der Stadt Bern. «Es rächt sich, dass die Stadt notwendige Investitionen jahrelang verzögerte beziehungsweise ihre finanziellen Mittel falsch priorisierte», sagt er.

In einem dringlichen interfraktionellen Postulat, welches voraussichtlich am Donnerstagabend im Stadtrat verhandelt wird, fordert er den Gemeinderat auf, bei der Rasenstrategie endlich vorwärtszumachen. Weil es in der Stadt zu wenig Rasenplätze gibt, verschickte die Stadt Bern letzten Sommer ein Schreiben an die Vereine, dass sie keine neuen Teams mehr anmelden können.

FDP-Stadtrat Tom Berger setzt sich für die Berner Sportvereine ein. Foto: Franziska Rothenbühler

Erschwerend kommt hinzu, dass die bestehende Infrastruktur – wie der Fall des San Siro zeigt – vernachlässigt wird. Dass es gleich eine 2,9 Millionen Franken teure Maximallösung braucht, um für Entlastung zu sorgen, stellt Berger infrage. «Mit etwas mehr Kreativität und Flexibilität gäbe es auch gangbarere Wege». Er, der selbst im Rugby Club Bern aktiv ist, kann unzählige Beispiele aufzählen, in denen Sportvereine von sich aus etwas tun wollten, aber die Stadt sie daran hinderte. «Das macht einfach keinen Sinn», so Berger.

Traum von einem Kunstrasen

Diese Erfahrung machte auch bereits die AS Italiana. Der Verein wollte die Wand, an welcher die Namen der «Soci Onorari» stehen, kürzlich neu streichen. «Wir könnten das problemlos selber», sagt Gaetano Murano. Im Verein gibt es sogar ausgebildete Maler. Die Stadt Bern wollte ihr Einverständnis für den Neuanstrich jedoch nicht geben mit dem Verweis auf das geltende Reglement für Sportanlagen.

Als dann aber eines Morgens an der Wand Richtung Loryplatz ein Graffito prangte, kam kurz darauf eine Malerequipe vorbei und begann zu streichen – jedoch nur die Wand mit dem Graffito. Alle andern sind immer noch gleich abgeblättert wie vorher.

Der Sportplatz Lory kann nur während der Sommermonate genutzt werden. Foto: Beat Mathys

Trotz all diesen Erfahrungen bleibt Gaetano Murano ein unumstösslicher Optimist. «Ich will mich nicht beklagen», wiederholt er stets. Noch immer hegt er einen grossen Traum: Er hofft, dass das San Siro in naher Zukunft einen Kunstrasen und eine Flutlichtanlage erhält. «Dann könnten wir hier auch im Winter Fussball spielen», sagt Murano.

Derzeit ist dies für die Juniorinnen und Junioren der AS Italiana nur in der Turnhalle möglich. Die Stadt Bern sperrt den Sportplatz Lory jeweils von Mitte Oktober bis Anfang Mai.



