Sara De Giorgi ist Weinexpertin. Sie führt Weininteressierte an Schweizer Weine heran.

Das Weingut der Stadt Bern ist mit Steuergeldern finanziert. Kann das dazu führen, dass ein Winzer weniger innovativ wird?

Nein, das glaube ich nicht. Doch wessen Name auf der Flasche steht, oder wer ein Familienweingut übernommen hat, kann das als Bürde empfinden. Diese ist vielleicht kleiner, wenn man in einem Unternehmen angestellt ist. Aber ich glaube nicht, dass man deswegen weniger leistet. Man hegt und pflegt ein Jahr lang Reben. Das ist intensive und harte Arbeit, bei der jeder Winzer ein Produkt will, auf das er stolz und von dem er überzeugt ist.