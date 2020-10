Noch genügend Spitalbetten

Noch habe es genügend Betten in den Spitälern, sagt Christoph Ammann. Doch man müsse sich auf alles vorbereiten. Deshalb habe das Spitalamt die Krisenpläne aus der ersten Welle nun wieder aus der Schublade genommen. Ammann ruft die Bevölkerung dazu auf, sich strikte an die beschlossenen Massnahmen zu halten. Nur so könne eine Überlastung des Gesundheitswesen verhindert werden.