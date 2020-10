Drei Spiele und noch kein Sieg

Der Start in die Nations League hat sich die Schweiz anders vorgestellt: Nach drei Spielen hat sie ein mickriges Pünktchen auf dem Konto. Gegen die Ukraine und Spanien setzte es Niederlagen ab, gegen Deutschland gab es immerhin ein Unentschieden. Die Schweizer stehen am Tabellenende und brauchen dringend Punkte, um den Abstieg in die weniger lukrative Liga B zu verhindern.