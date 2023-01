Pleite im Waaghaus Thun – Das sagen die Liegenschaftsbesitzer Nachdem bekannt wurde, dass die Betreiber des Waaghaus in Thun ihre Bilanz deponiert haben, äussern sich jetzt die Besitzer. Sie streben eine rasche Lösung an. Marco Zysset

Geht es nach den Besitzern der Liegenschaft, ist die gähnende Leere im Waaghaus bald wieder Geschichte. Foto: Patric Spahni

Gemäss Recherchen dieser Zeitung hat die Betreiberin des Waaghaus an der Marktgasse in Thun, die Phil Schub AG, am 12. Januar ihre Bilanz deponiert. Die Last der Schulden, die sich in weniger als zwei Jahren angehäuft hatten, drückte zu schwer. Zwar seien alle Löhne bezahlt, ebenso die ausstehenden Mieten, sagen die Betreiber. Doch vorab für Bauleistungen bei Handwerkern, die sich beim Umbau des ehemaligen Kinos City engagiert hatten, weiteren Kapitalgebern und letzten Endes auch bei Lieferanten steht die AG mit einer siebenstelligen Summe in der Kreide. Hinzu kommen die Aktionäre der Phil Schub AG, die sich ihr Kapital wohl ans Bein streichen müssen.