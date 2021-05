Die besten Kommentare – Das sagt die Leserschaft zum Ende des EU-Deals Die einen jubeln, die andern fluchen: Seit Tagen ist der Abbruch der Verhandlungen mit der EU Gesprächsthema Nummer 1. Das sagen unsere Leserinnen und Leser. Dominik Galliker

Hier gab es noch Hoffnung für das Rahmenabkommen. Der Bundesrat beim letzten Treffen mit der EU-Spitze im Januar 2020 am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Foto: Alessandro Della Valle (AFP)

Der EU-Deal ist geplatzt. Seit der Bundesrat das Ende der Verhandlungen zum Rahmenvertrag bekannt gegeben hat, wird überall über die möglichen Folgen diskutiert. Auch in unseren Kommentarspalten. Wir haben einige Meinungen von Leserinnen und Lesern herausgepickt:

Leider wird auch noch nach vielen Jahren der Spekulationen, Theorien und Debatten betreffend Rahmenabkommen kein Konsens gefunden. Plan B ist eine weitere Verzögerungstaktik des ratlosen Bundesrates. Er weiss nämlich nicht wie weiter. Ganz einfach. Solange das Rahmenabkommen nicht verhandelbare Punkte enthält, ist guter Rat in der Tat teuer. Es gilt: Zurück zum Start und einzelne bilaterale Abkommen treffen, so wie es sich bisher bewährt hat. Leserbrief von Mark Gasche, Kirchberg

Warum sollten wir in einer so wichtigen Frage mit enormen Auswirkungen für die Zukunft einer nicht mal halbwegs befriedigenden Lösung zustimmen? Viel besser ist es doch, mit aller Kraft nach einer besseren zu suchen. Es kann keine Lösung sein, aus lauter Angst vor kurzfristigen Nachteilen – die es vermutlich geben wird – die Augen zu verschliessen und einem langfristig derartig nachteiligen Rahmenabkommen zuzustimmen. Ich bin jedenfalls erleichtert, gibt es eine neue Chance für ein hoffentlich besseres Abkommen mit der EU. Onlinekommentar von Beat Schneider, Bern

Ich erlaube mir, auf folgenden Punkt hinzuweisen, den man wie «der Teufel das Weihwasser» zu scheuen scheint. Dies, obwohl er vermutlich absolut zentral ist. Die EU hat sich bekannterweise von einer wirtschaftlichen zu einer politischen «Organisation» gewandelt. Für die Schweiz ist das EU-Verhältnis hingegen eine weitgehend wirtschaftliche Verbindung geblieben. Das Ziel eines Rahmenvertrages wird daher aus diametral verschiedenen Blickwinkeln gesehen. Die wirtschaftliche Win-win-Situation bedarf eigentlich kaum eines Kommentars. Seitens der EU scheint dies eher sekundär zu sein im Gegensatz zu einer gewünschten Anpassung der als unbequem empfundenen Schweizer «Abstimmungsdemokratie». Dazu dient der starke wirtschaftliche Hebel. Der Vertrag ist dafür entsprechend ausgelegt. Das dies seitens der zuständigen Schweizer Stellen nicht längst erkannt wurde, ist mir unerklärlich – oder wohl bewusst?

Die oft angeführten Fragen des Lohnschutzes, Unionsbürgerrecht et cetera erscheinen in diesem Licht eher als «Nebenschauplätze». Leserbrief von Werner E. Wiedmer, Biel

Wenn uns die Rechte aus Frankreich applaudiert, dann haben wir etwas falsch gemacht. Onlinekommentar von Rose Zschokke

Der Abbruch der Verhandlungen war zu erwarten. Die proeuropäische Haltung von Economiesuisse und anderen Wirtschaftsverbänden fand an der Front der Wirtschaft immer weniger Rückhalt. Zudem führten personelle Wechsel an der Spitze verschiedener Wirtschaftsverbände offensichtlich zu einer negativen Beurteilung des Verhandlungsergebnisses. Die Erkenntnis setzte sich zunehmend durch, dass die gültigen bilateralen Verträge ohne Unterstellung unter die EuGH-Gerichtsbarkeit und ohne dynamische Übernahme europäischen Rechts wesentlich günstiger sind für den Grossteil der Wirtschaft als das Rahmenabkommen. Gerade in einer Krise ist es ein Risiko, ein Abkommen mit der angeschlagenen EU abzuschliessen. Dazu waren die Verantwortlichen in der Wirtschaft nicht mehr bereit. Es wäre zu wünschen, dass der Bundesrat zuerst eine Analyse der heutigen Beziehungen mit der EU vornimmt, bevor er aus schlechtem Gewissen irgendwelche Verpflichtungen einnimmt. Onlinekommentar (gekürzt) von B. Nick

Ich habe den Entscheid auch sehr bedauert. Aber leider hat sich die EU lange unflexibel gezeigt und für die elementaren Punkte der Schweiz kein Verständnis gezeigt. Wir haben eine Demokratie, bei der das Volk in so wichtigen Punkten entscheidet, und ein Vertrag bei dem die Schweiz so viel preisgeben müsste, hätte keine Chance. Wir hatten von diversen Staaten sehr positive Meldungen gehabt, aber leider hat die EU sich anders verhalten. Sehr schade. Onlinekommentar von Kurt Meier

Ich lese oft Artikel von ausländischen Zeitungen. Ich habe auch viele Kollegen in der EU. Was mir auffällt, ist, dass oftmals sehr schlecht berichtet wird. Teilweise wird nicht mal erwähnt, wieso beispielsweise die Schweiz jetzt diesen Rahmenvertrag nicht wollte. Ein Kollege hat vorhin per Chat gewitzelt: «Na, ihr hasst die EU, was?» Dann hab ich ihm mal kurz erklärt, was eigentlich die umstrittenen Punkte gewesen waren. Er musste zugeben, dass er wegen des drohenden Lohndumpings auch dagegen gewesen wäre, und zeigte sich sehr überrascht, dass die EU den Lohnschutz brechen wollte. Er ist nämlich auch der Meinung, dass das Lohndumping in Deutschland viel zu lasch kontrolliert wird und viele deswegen darunter leiden. Onlinekommentar von Yves Steiner

Nach der längst fälligen Beerdigung der Rahmenvertragsverhandlungen durch den Bundesrat wird unisono in den Medien nur noch von zu erwartenden Repressionen und gravierenden Nachteilen berichtet und der Niedergang der Schweiz herbeigeredet. Normales Selbstwertgefühl sieht anders aus! Beispiel Hochschullandschaft: Im Ranking der weltweit Top-20-Hochschulen finden sich mit der ETH in Zürich (6. Rang) und der EPF in Lausanne (14. Rang) zwei Hochschulen aus der Schweiz. Hochschulen aus dem EU-Raum – nachdem Grossbritannien mit fünf Einträgen nicht mehr dazugehört – sucht man vergeblich. Glaubt wirklich jemand, dass die EU an den zurzeit gültigen bilateralen Abkommen null Interesse hat? Höchste Zeit, dass alle Knebelverträge durch den Bundesrat gekündigt (resp. nicht erneuert) werden. Leserbrief von Michael Geissbühler, Herrenschwanden

Endlich ein Bundesrat mit Rückgrat. Wir lassen uns von der EU nicht alles diktieren. Leserbrief von Werner Steffen, Gümmenen

Vor vielen Jahren haben wir gegen den EWR gestimmt, die SVP mit Christoph Blocher hats wohl am meisten gefreut; gestern hat der Bundesrat das Rahmenabkommen für tot erklärt, und wieder freut es vor allem die SVP, aber bekanntlich lacht am besten, wer zuletzt lacht. Und es ist doch jedem klar, dass wir mit der EU Handel betreiben wollen/müssen, und zwar so, dass wir dabei auch halbwegs gut verdienen, auch will die Jugend mit der EU gut vernetzt sein und so weiter. Also werden wir irgendwann wahrscheinlich ein weniger vorteilhaftes neues Rahmenabkommen abschliessen müssen. Onlinekommentar von B. Trösch

Man muss nicht Europafreund sein, aber hier hätte das Volk abstimmen müssen. Wegen jeder Kleinigkeit müssen wir an die Urne, und bei einer so extrem wichtigen Frage entscheiden einfach die Politiker. Das verstehe ich nicht unter direkter Demokratie. Onlinekommentar von Markus Egloff

