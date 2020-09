Das sagt der Geologe

Nun erklärt der Geologe Hans-Rudolf Keussen, was für eine Bedeutung die mehrfache Trübung im Blausee hat. Das sei für ihn ein eindeutiges Alarm-Zeichen.

Keussen hat im Jahr 1989 den Auftrag erhalten, den Steinbruch zu untersuchen. Es war schon damals klar: Der Blausee darf sich auf keinen Fall trüben.

Damals ausgearbeitete Auflagen gelten bis heute: Nicht ins Grundwasser gehen, keine Abfälle im Steinbruch. Trübungen sind all die Jahre nie aufgetreten. Deshalb sei das nun Alarmstufe rot gewesen für Keussen. Das sei ein Indiz dafür, dass Schadstoffe via Grundwasser in den See gelangt seien.