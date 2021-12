Pläne im Signauer Kino – Das Roxy soll zum bunten Kulturtempel werden Filmvorführungen auch, aber nicht nur: Die neuen Besitzer des ehemaligen Landkinos wollen das Lokal für alle möglichen Events umrüsten. Susanne Graf

Das waren noch Zeiten, als die Leute in Scharen ins Kino Roxy kamen – wie damals 2006, als die Truberinnen und Truber erstmals «Die Herbstzeitlosen» zu sehen bekamen. Archivfoto: PD

Seit gut drei Jahren geht nichts mehr im Kino Roxy. Das Filmtheater, das einst weit über die Grenzen des Emmentals hinaus bekannt war, zog in Zeiten von Netflix und Co. nicht mehr. Doch es soll nicht dunkel bleiben im alten Kinosaal. Die Besitzerin, das Familienunternehmen Gerber Generalbau + Immobilien GmbH mit Sitz in Konolfingen, hat neue Pläne für das Lokal.

«Wir streben eine vielfältige Nutzung an», sagt Sabrina Gerber. Das Kino soll weitergeführt werden, aber nicht mehr wie einst mit regelmässigen Vorführungen. «Etwa einmal pro Monat» werde man künftig einen speziellen Film zeigen und damit jeweils ein spezifisches Publikum ansprechen.