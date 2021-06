Ein Arzt untersucht in der Klinik Moncucco in Lugano eine Long-Covid-Patientin.

Covid-Langzeitfolgen bereiten vielen Menschen Sorgen. Zwei Studien aus den USA und Dänemark versuchen nun Klarheit zu schaffen. Wie schätzen Sie diese ein?

Die beiden Studien sind die bis jetzt besten zum Thema. Sie sind sehr umfangreich mit vielen Tausend nicht hospitalisierten Patienten und sehr grossen, sorgfältig analysierten Vergleichsgruppen. Es zeigt sich ein klares Bild, das das bestätigt, was wir in der Klinik sehen, nämlich, dass nicht wenige Betroffene tatsächlich lange Beschwerden haben, sich von diesen aber sehr viele in drei bis sechs Monaten erholen. Die grosse Mehrheit ist durch postakutes Covid zwar beeinträchtigt, jedoch nicht so stark, dass eine Behandlung in Anspruch genommen wird.