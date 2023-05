Trotz anfänglicher Skepsis – Das Riedbad wird verkauft Der Burgergemeinde Sumiswald war eine Sanierung zu teuer. Jetzt übernimmt eine mit der Gegend gut vertraute Käuferin das Restaurant.

Nach dem Tod der früheren Wirtin steht das Riedbad seit März leer. Die Figuren, die das Restaurant schon von aussen als «Häxehüsli» kennzeichneten, sind weg. Jetzt hat die Burgergemeinde den Verkauf beschlossen. Foto: Elisabeth Uecker

Gäste von nah und fern staunten jeweils ob all der Hexen, die im Riedbad in Wasen von der Decke und an der Fassade hingen. Mit ihrem «Häxehüsli» hatte sich Pächterin Elisabeth Widmer weit über die Region hinaus einen Namen gemacht.