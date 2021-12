Seniorenessen Münchenbuchsee – Das Rezept von 1976 funktioniert noch heute Marie Strahm und Maya Meier haben vor 45 Jahren das Seniorenessen mitbegründet. Nun sitzen sie selber am Tisch und profitieren vom Angebot. Hans Ulrich Schaad

Maya Meier (links) und Marie Strahm dürfen stolz sein. Das Seniorenessen ist zur Tradition geworden. Foto: Christian Pfander

«Was, schon fertig?», fragt Maya Meier. Es ist halb zwei Uhr nachmittags, und die Band auf der Bühne kündigt ihre letzten Stücke an. Das sei wohl Corona geschuldet, vermutet Meier an diesem Donnerstag im Dezember. Früher habe das Seniorenessen im Kirchgemeindesaal in Münchenbuchsee bis gegen Abend gedauert. Die Leute hätten noch gejasst oder das Tanzbein geschwungen, seien in einer Polonaise durch den Saal gezogen.

Früher? Maya Meier muss es wissen. Sie gehörte einer neunköpfigen Frauengruppe an, die das Seniorenessen in Buchsi vor 45 Jahren ins Leben gerufen hatte. Mit an ihrer Seite war Marie Strahm, die sich an die Ursprünge erinnert. Wie sie nach einer Sitzung im Bären beim Kaffee zusammensassen und darüber diskutierten, ein Seniorenessen ins Leben zu rufen.