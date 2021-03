Leserreaktionen – «Das Resultat ist den freiheitlichen Traditionen einer offenen Schweiz unwürdig» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Abstimmungen von vergangenem Wochenende.

Das Abstimmungsresultat zum Verhüllungsverbot führt zu Diskussionen. Foto: Keystone

Zu «Bundesrat spendiert Gratistests für die ganze Bevölkerung»

Wirklich grosszügig vom Bundesrat, der mit dieser Geste sicher auf einen Grossteil seiner Besoldung verzichtet. Alles kann er ja kaum spendieren, da es nach SKOS-Richtlinien auch noch etwas Geld für das Leben knapp oberhalb der Armutsgrenze braucht! Bleibt zu diskutieren, ob weiterhin übertriebene Managerlöhne angeprangert werden sollen, wenn der Bund mit «gutem» Beispiel vorangeht! Unabhängig davon, dass Tests wohl durchaus Sinn machen, bleibt die Feststellung, dass in Zeiten von Corona der Umgang mit Geld eine völlig neue Dimension angenommen hat: Wurden vorher kleine Millionenbeträge heiss diskutiert, wirft die Classe Politique heute mit Milliarden um sich, ohne dass die Auswirkungen auf kommende Generationen auch nur ansatzweise in die Überlegungen mit einbezogen werden. Michael Geissbühler, Herrenschwanden

Zu «‹Die SVP hat eine Grenze überschritten›»

Mit ihren primitiven Diktaturvorwürfen an den Bundesrat katapultiert sich die SVP endgültig in die Liga der für die ganz grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung unwählbaren Parteien. Es ist mehr als zynisch, dass sie das gerade jetzt macht – in einer Zeit, wo wir alle miterleben müssen, wie in der Militärdiktatur Burma jeden Tag unbewaffnete demonstrierende Bürger von der Polizei erschossen werden. Oder wo in Putins Demokratur Oppositionelle und Journalisten ermordet oder vergiftet werden. Und in türkischen Gefängnissen sitzen zehntausende ohne Prozess – darunter nicht wenige frei gewählte Parlamentarier. Mit Diktaturbeschimpfungen und dem Versuch, das Ende der Pandemie per Datum festzulegen, appelliert die SVP an die niedrigsten Instinkte ihrer Wähler und will damit punkten. Das ist unwürdig für eine Regierungspartei mit zwei profilierten Bundesräten, die versuchen, uns alle mit angemessenen Massnahmen durch die Pandemie zu steuern und eine dritte Welle zu verhindern. Fritz Gerber, Thun

Zu «‹Es wird weitere Sondergesetze gegen Muslime geben›»

Jetzt haben wir also Kleidervorschriften in der Bundesverfassung, wo sie absolut nichts zu suchen haben. Der Urheber der Abstimmung ist für mich ein Super-Populist, dem ich seine Hinterhältigkeit im Gesicht abzulesen glaube. Das Resultat ist den freiheitlichen Traditionen einer offenen Schweiz unwürdig. Ernst Baumann, Schwarzenburg

Zum Kommentar «Dieser Entscheid war nötig» von Chefredaktor Simon Bärtschi

Bei Demos mit Vermummten werden die Ordnungshüter künftig einschreiten müssen. Dies ist pures Wunschdenken. Aufgrund der Verhältnismässigkeit der Mittel und Gründen der Gruppenkontrolle wird die Polizei an Demos kaum gegen Vermummte einschreiten können, so wie sie dies bisher auch nicht konnte. Onlinekommentar von Mark Keller

Zu «Das Volk will sonntags nicht noch mehr shoppen»

Interessant, dass die Direktbetroffenen nie befragt werden. Die Gewerkschaftsfunktionäre haben kaum je im Verkauf gearbeitet, vertreten nur ihre linken Prinzipien. Die Kirchen vertreten ihre Vorstellung eines freien siebten Tages, was für sie selber legitim ist. Manch jemand im Verkauf hätte aber wohl kaum Nein gesagt zu 50 Prozent Lohnzuschlag am Sonntag! Aber da die vorher erwähnten Kreise aus Prinzip dagegen sind, wird nun wieder nichts draus. Onlinekommentar von Markus Burgdorf

Da haben die Gewerkschaften etwas tolles erreicht. Schade, so werden Arbeitsplätze im Verkauf eher vernichtet als erhalten. Die Leute kaufen schon viel online ein. Das wird so eher noch verstärkt. Und es werden Arbeitsplätze verloren gehen. Leider. Selber kaufe ich, wenn möglich, im Laden ein. Onlinekommentar von Frank Wäckerli

Die Leute würden auch online einkaufen, wenn die Läden an jedem Sonntag im Jahr geöffnet wären. Das Eine hat mit dem Anderen überhaupt nichts zu tun. Ich denke, das Verkaufspersonal wird über diesen Entscheid äusserst dankbar sein. Onlinekommentar von Matthias Schaller