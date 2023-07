Bernapark Deisswil – Das Restaurant Ziegelhüsi schliesst Die Küche im Ziegelhüsi beim Bernapark Deisswil gehörte zu den besten der Region. Dennoch fehlte die Nachfrage. Sandra Rutschi

Das Ziegelhüsi in Deisswil wird bis auf weiteres lediglich als Hotel Garni betrieben. Foto: Dres Hubacher

Noch letzten November konnte Küchenchefin Alexis Jauregui im Ziegelhüsi in Deisswil jubeln. In der neusten Ausgabe des Restaurantführers «Gault Millau» stieg ihre Bewertung von 12 auf 13 Punkte. Schon zuvor gehörte die Mittdreissigerin zu den wenigen Punkteköchinnen der Region Bern.

Doch nun ist im Ziegelhüsi dennoch Schluss. Nach den aktuellen Betriebsferien bleibt das Gourmetrestaurant geschlossen, wie die Internetplattform «Bern-Ost» berichtet. Am 23. und am 24. August lädt die Crew zu einem «Best-of», am 25. August findet das Ausessen statt. Alle fünf Personen aus Küche und Service verlassen den Betrieb Ende August, der befristete Vertrag mit dem Geschäftsführer wird nicht verlängert. Die aktuelle Crew führte das Restaurant seit 2019.

Eigentümerin der Liegenschaft ist die Bernapark AG. Verschiedene Gründe hätten zum Entscheid geführt, sagt Bernapark-Geschäftsführer Ivo Sonderegger gegenüber dieser Zeitung: «Einer davon war die fehlende Nachfrage, ein anderer die bevorstehenden Bauarbeiten im Aussenbereich im Rahmen der Sanierung der Bernstrasse.»

Dass die Konkurrenz auf dem boomenden Bernapark-Areal schuld an der Schliessung ist, verneint er. In den letzten Jahren eröffneten dort das Restaurant La Famiglia sowie die Bäckerei Reinhard, die ebenfalls Essen anbietet. «Diese Eröffnungen wirkten sich nicht auf den Umsatz im Ziegelhüsi aus», betont Sonderegger.

Hotel Garni bleibt

Ganz geschlossen wird der Betrieb im Ziegelhüsi allerdings nicht. Das Hotel wird als Hotel Garni weitergeführt, Übernachtungen mit Frühstück sind also weiterhin möglich. Zudem könne das Restaurant für Anlässe gebucht werden, sagt Sonderegger. Die Bernapark AG schaue dann individuell, ob ein Catering gewünscht sei.

Zudem soll die Schliessung nur vorübergehend sein: «Wir sind zuversichtlich, dass nach dem Abschluss der Arbeiten an der Bernstrasse und dem Einzug der Schule für Gestaltung Bern und Biel im nächsten Jahr die Ausgangslage für einen neuen Pächter deutlich besser ist und das Restaurant schon bald wieder ganz geöffnet werden kann», so Sonderegger.

Welche Art von Gastronomie künftig angeboten werde, sei offen. Auch ein Gourmetrestaurant sei denkbar. Dass neben dem La Famiglia, das ebenfalls der Bernapark AG gehört und von einer unabhängigen Pächterfamilie geführt wird, ein weiteres italienisches Restaurant auf das Areal der ehemaligen Kartonfabrik Deisswil ziehen wird, sei jedoch eher unwahrscheinlich. «Wir möchten auf unserem Areal ein vielfältiges Angebot fördern.»

Kantine der Kartonfabrik

Das Ziegelhüsi hat eine lange Geschichte, die 1706 mit dem Erwerb des oberen Deisswilgutes durch Johann Rudolf Scheurer begann. Erstmals erwähnt ist «Scheurers Ziegelhäusli» 1719 im Chorgerichtsmanual von Stettlen, weil vier Männer wegen Kartenspielens im Ziegelhäusli zu einer Strafe von je fünf Batzen verurteilt wurden. Scheurer besass ein Weingut im Neuenburgischen und brauchte das Haus vorerst als Umschlagplatz für seine Weinfuhren. Mit dem Verkauf über die Gasse entwickelte es sich zur Pintenschenke.

1919 kaufte Ulrich Joerg, der die nahe Kartonfabrik Deisswil gegründet hatte, das Lokal. Er wollte den Dreischichtbetrieb einführen und benötigte deshalb eine Betriebskantine. 1995 wechselte das Restaurant in die Hände der österreichischen Mayr-Melnhof-Gruppe, bevor der Bernapark es 2014 zurückkaufte.

