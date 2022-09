Hirschen in Oey – Das Restaurant schliesst Ende Jahr Reisende können auch nächstes Jahr im Hirschen übernachten. Verpflegen müssen sie sich aber anderswo.

Im nächsten Jahr stehen im Hirschen einige Änderungen an. Foto: PD

Das Projekt «Diemtigtal-Tor» entwickelt sich wie geplant, die Gemeinde Diemtigen startet voraussichtlich Ende Oktober die Mitwirkung zur Überbauungsordnung. Nach über 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Wirteehepaar haben sich Anna und Daniel Kunz entschlossen, etwas kürzerzutreten, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. Das Restaurant Hirschen wird per Ende 2022 geschlossen, das Übernachtungsangebot wird auch in Zukunft in der heutigen Form angeboten.

Anna und Daniel Kunz sind «offen für neue Lösungen bei der weiteren Entwicklung in unserem Betrieb». Mit der Weiterführung des Beherbergungsangebotes und dem Verzicht auf eine Umnutzung der Restaurantflächen sichern sie somit die Grundlage für die Entwicklung des Projekts «Diemtigtal-Tor», wie sie schreiben. Dieses Projekt soll das heutige Angebot im Gasthof Hirschen mit einem Erweiterungsbau für eine Lodge und dem Besucherzentrum des Naturparks Diemtigtal ergänzen.

Das Projekt «Diemtigtal-Tor» benötigt eine eigenständige Überbauungsordnung (ÜO) als planungsrechtliche Grundlage. Der Gemeinderat von Diemtigen wird diese voraussichtlich Ende Oktober zur Mitwirkung auflegen. Die ÜO soll an der Gemeindeversammlung vom Frühjahr 2023 der Bevölkerung zum Entscheid vorgelegt werden. Das aktuelle Nutzungskonzept des «Diemtigtal-Tors» sieht im bestehenden Gebäude Hirschen das heutige Restaurant, Büros und Wohnungen vor. Im Neubau entstehen Flächen für ein Geschäft, das grosszügige Besucherzentrum sowie eine Lodge mit rund 36 Betten und den notwendigen Nebenräumen.

PD

