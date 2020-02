Oberland – «Das Restaurant» hat «Michelin»-Stern erhalten Je ein Oberländer Restaurantbetrieb hat einen «Michelin»-Stern verloren und gewonnen.

Guide Michelin 2020 Foto: PD

Mit landesweit sechs neuen 2-Sterne-Restaurants und zwölf neuen 1-Stern-Betrieben wurde am Dienstag der «Guide Michelin Schweiz 2020» lanciert. Damit steigt die Zahl der mit «Michelin»-Sternen ausgezeichneten Restaurants auf 122.

Im Berner Oberland hat «Das Restaurant» in Thun neu einen Stern erhalten. Andererseits hat das Restaurant Chesery in Gstaad den Stern verloren. Folgende Oberländer Betriebe sind im «Guide Michelin 2020» als Sternerestaurants aufgeführt: Megli in Gstaad, Sommet in Gstaad, Panorama-Cayenne in Steffisburg, «Das Restaurant» in Thun und der Alpenblick in Wilderswil. Somit ist das Berner Oberland mit 5 Betrieben vertreten. Im Kanton Bern sind es deren 10. Schweizweit gibt es 3 3-Stern-Restaurants, 22 2-Stern-Betriebe – davon 6 Neuzugänge, 97 1-Stern-Restaurants (12 neue) und 143 Bib-Gourmand-Restaurants (15 neu).

( bpm )