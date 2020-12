Gasthof Landhaus in Burgdorf – Das Restaurant geht nicht wieder auf Auch wenn das Wirten trotz Corona-Pandemie dereinst wieder möglich sein wird: Die Türen im Gasthof Landhaus in Burgdorf werden für Gäste nicht mehr geöffnet. Der Betrieb wurde eingestellt. Susanna Fricke

Eben erst umgebaut, schliesst die Betreiberin des Gasthofs Landhaus in Burgdorf den Betrieb. Foto: Thomas Peter



Im Januar blickte die Direktorin Silvia Bergo zuversichtlich in das neue Jahr: In den vergangenen fünf Jahren, nachdem das Hotel und Restaurant Landhaus nach aufwendigen Umbauarbeiten wieder eröffnet worden war, konnte der Umsatz stetig gesteigert werden. Es ist die Rona Gastro AG, die die Immobilie am Fusse des Schlosses Burgdorf besitzt und betreibt.

«Die Schliessung im Frühling haben wir wegen der Pandemie mit Kurzarbeit, gutem Mut und Zuversicht weggesteckt», sagt Silvia Bergo heute. Dank Stammgästen, Business-Touristen aus Deutschland sowie vermehrt Handwerkern sei das Hotel in der Folge einigermassen gut ausgelastet gewesen.