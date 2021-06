Thuner Stadtlauf – Das Rennen durch die Stadt fällt auch heuer aus Wegen Corona findet der Thuner Stadtlauf zum zweiten Mal in Folge nicht statt.

Der Thuner Stadtlauf – im Bild das Kinderrennen – fällt auch heuer ins Wasser. Foto: PD

«Trotz Lockerungen der Bestimmungen des BAG sind die geltenden und auch mittelfristigen Bestimmungen für Volksläufe sehr hoch», schreibt das Organisationskomitee Thuner Stadtlauf in seiner Medienmitteilung vom Freitag. Insbesondere ein Lauf mitten in der Stadt mit einer grossen Anzahl an Zuschauern und

Passanten generiere einen enormen Aufwand in Bezug auf die erforderlichen Schutzmassnahmen.

«Für den Verein Thuner Stadtlauf sind diese Auflagen zu hoch und insbesondere das finanzielle Risiko zu gross.

Aus diesem Grund mussten wir nach der letzten Sitzung vom 9. Juni die definitive Absage ohne Ersatzdatum

beschliessen.» Der Verein Thuner Stadtlauf wolle organisatorisch und finanziell gesund bleiben, damit künftige Läufe nicht gefährdet werden.