Knappes Nein an der Urne – Das reiche Muri will günstige Wohnungen nicht zur Pflicht machen Muris Stimmvolk lehnt die Wohninitiative von SP und Grünen ab. Bei grösseren Neubauten müssen damit auch künftig keine preisgünstigen Wohnungen angeboten werden. Christoph Albrecht

In der Gemeinde Muri mitsamt ihrem Ortsteil Gümligen (im Bild) müssen keine preisgünstige Wohnungen geschaffen werden. Foto: Franziska Rothenbuehler

Am Ende waren es nur 240 Stimmen Differenz. Mit 2878 Nein- gegenüber 2638 Ja-Stimmen haben sich Muris Stimmberechtigte am Sonntag knapp gegen die linksgrüne Initiative «Für bezahlbares Wohnen» ausgesprochen. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 67 Prozent.

Die Vorlage hatte verlangt, dass bei grösseren Bauprojekten in der Gemeinde in Zukunft ein gewisser Anteil an erschwinglichem Wohnraum garantiert wird. Konkret hätte es ab einer Gesamtwohnfläche von 4000 Quadratmetern zur Pflicht werden sollen, 20 Prozent der Wohnungen im preisgünstigen Segment anzubieten. Das heisst: Eine 4,5-Zimmer-Wohnung etwa hätte nicht mehr als 1850 Franken im Monat kosten dürfen.