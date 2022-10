Ausbaupläne in Heiligenschwendi – Das Reha-Zentrum investiert in die Infrastruktur Heiligenschwendi Das Berner Reha-Zentrum will die Küche total erneuern und den Gastronomiebereich ausbauen. Das 14,6-Millionen-Projekt liegt derzeit auf. Andreas Tschopp

Direktor Jürg Wägli (rechts) mit Matthias Zimmermann, Leiter Bauprojekte und Sicherheit beim Berner Reha-Zentrum, vor den Profilen für den am Hauptgebäude geplanten Anbau. Dafür muss das Gewächshaus weichen. Foto: Andreas Tschopp

«Projekt Big Picture» nennt sich das, was das Berner Reha-Zentrum in Heiligenschwendi bis 2026 neu realisieren möchte. Geplant sind Investitionen von insgesamt 14,6 Millionen Franken in den «Ausbau der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur» der Rehabilitationsklinik und somit zur «langfristigen Standortsicherung Heiligenschwendi». So beschreibt Jürg Wägli, Direktor des Reha-Zentrums, das Bauvorhaben, das noch bis zum 7. November auf der Gemeindeverwaltung beim Schulhaus in Heiligenschwendi öffentlich aufliegt.