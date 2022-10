Tagestipp: Orient-Express-Filmtage – Das Recht auf Weitsicht An den Orient-Express-Filmtagen sind Werke aus der Türkei zu sehen. Das Festival will den kulturellen Austausch fördern. Sarah Sartorius

Das Meer ist in «The Four Walls» ein Sehnsuchtsort. Foto: zvg

Ein Musiker kämpft mit allen Mitteln um sein Recht auf eine Aussicht aufs Meer. Diese wird durch einen Neubau vor seinem Haus blockiert. «Aussichts-Diebstahl» nennt er das Verbrechen. Wie weit ist er bereit zu gehen? Die Tragikomödie «The Four Walls» des iranisch-kurdischen Regisseurs Bahman Ghobadi («A Time for Drunken Horses») ist an den Orient-Express-Filmtagen zu sehen. Das Festival, das den kulturellen Austausch zwischen Orient und Okzident fördern will, zeigt Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus der Türkei. (sas)

