Impfquote und Fallzahlen im Kanton Bern – Das Rätsel um die Impfmuffel auf dem Land In ländlichen Gebieten des Kantons Bern ist die Impfquote tiefer, dafür sind die Fallzahlen höher. Aber nicht überall stimmt dieses Muster. Warum, ist unklar. Dölf Barben

Der Kanton versucht, die Impfbereitschaft auf dem Land zu erhöhen – wie hier mit dem Impftruck in Saanen. Raphael Moser (Archiv)

Auf der Inzidenzkarte des Kantons Bern sieht es aus, als würden überall im Land immer wieder Höhenfeuer angezündet. Mitte letzter Woche «brannte» es in Niedermuhlern auf dem Längenberg. Dunkle Flächen gab es auch bei Thun oder noch weiter östlich in Habkern. Aber auch andernorts flammen immer wieder Corona-Herde auf: so etwa jüngst in Bleienbach.

Vor zwei, drei Wochen fielen auf der Karte insbesondere einige Simmentaler Gemeinden auf. In Leserkommentaren wurde schon gemutmasst, die Menschen dort hielten sich nicht an die Regeln, und der Kanton schaue nicht genügend gut hin.