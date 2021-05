Spezielle Sponsoren-Lösung – Das Rätsel um die FC-Thun-Trikots Vier Spiele, vier «Hauptsponsoren»: Warum wechseln sich die Schriftzüge auf den Trikots des FC Thun derzeit munter ab? Michael Gurtner

Vier Spiele, vier verschiedene Firmen auf den FC-Thun-Shirts: Szenen aus den Matches gegen (v.l.) Chiasso, Kriens, Schaffhausen und Aarau. Fotos: Freshfocus/Keystone

Da fühlte sich manch eine und manch einer in alte Zeiten versetzt: Auf den Matchtrikots der Thuner Fussballer prangte Ende April im Spiel gegen Chiasso das Logo der Baufirma Frutiger. So wie einst zu gloriosen Champions-League-Zeiten. In den folgenden drei Spielen in der entscheidenden Phase der Meisterschaft waren drei weitere Firmen prominent auf der Brust der Spieler vertreten: gegen Kriens – wie sonst während der ganzen Saison – das Software-Unternehmen Schneider, gegen Schaffhausen die Bijouterie Bläuer und zuletzt gegen Aarau die Engstligenalp. Was steckt dahinter?