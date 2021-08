Edel-Veganer schliesst – Das Radieschen ist am Ende Das Lokal Lil Radish im Berner Breitenrain wurde mitten in der Pandemie eröffnet. Nach zwei Lockdowns schliesst es per Ende Monat. Claudia Salzmann

Im Restaurant Lil Radish wird am 28. August zum letzten Mal vegane Haute Cuisine aufgetischt. Foto: Nicole Philipp

Noch am Abend vorher war die Terrasse voll, die Kellnerin liess sich nichts anmerken und tischte in vermeintlich bester Laune das Essen auf. Nächstentags macht das vegane Restaurant Lil Radish – zu Deutsch Radieschen – auf Instagram publik, dass es seinen Betrieb an der Schärerstrasse schliesst: «Der Lockdown hat uns hart getroffen, und leider können wir unseren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten», heisst es da.

Kevin Schmid, der das Lokal führt, bedauert seine Entscheidung. «Wir haben gerechnet und gemerkt, dass es einfach ein riesiger finanzieller Schaden ist. Und wir können nicht die anderen 40 Arbeitsplätze unserer Firma gefährden», sagt Schmid. Zur Hälfte sei die Corona-Krise schuld, denn sie hätten lange Zeit gar nicht aufmachen dürfen. Die Eröffnung war am 21. März 2020 geplant gewesen, eine Woche davor verhängte der Bundesrat den ersten Lockdown.