Psychiatriezentrum Münsingen – Das PZM investiert 100 Millionen in die Gebäude Mehr Platz und einfachere Abläufe: Das Psychiatriezentrum Münsingen plant Um- und Neubauten. Johannes Reichen

Zwei Gebäude des Psychiatriezentrums werden mit einem Neubau erweitert. Foto: zvg

Die Anlage des Psychiatriezentrums Münsingen (PZM) wurden vor 125 Jahren gebaut. Das Ensemble gehöre zu den 100 schützenswertesten in der Schweiz, sagt Direktor Rolf Ineichen. Veränderungen erlebte es aber immer wieder. «Es ging immer darum, mehr Platz zu gewinnen oder die Funktionalität zu erhöhen.» So ist es auch jetzt wieder: In den nächsten Jahren werden die Gebäude saniert und teilweise erneuert.