Leserreaktionen – «Das Provozieren gehört zum Standardrepertoire der SVP» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Umsetzung des Corona-Schutzkonzepts an der Delegiertenversammlung der SVP.

Die Mitglieder der bernischen SVP trugen an der Versammlung in Belp grösstenteils keine Masken. Foto: Adrian Moser

Zu «Parteiversammlung der Berner SVP wirft Fragen auf»

Jetzt sollte die zuständige Staatsanwaltschaft eingreifen, aber die ist ja von der SVP schon unterwandert worden. Hält sich ein kleiner Organisator nicht an die Spielregeln, dann gibt es grossen Ärger mit der Polizei. Aber bei der schon so staatstragenden Partei hat die Polizei keinen Mut so aufzutreten, denn am nächsten Tag gibt es Ärger mit den SVP-Bossen. Traurig, wie sich eine staatstragende Partei aufführt. Onlinekommentar von Stefan J. Zingg

In Berner Spitälern sind gemäss dieser Zeitung aktuell noch vier Personen wegen Corona in Behandlung. Wie viele sind es beispielsweise wegen Sportunfällen? Wohl 10 oder 100 Mal mehr. Und verbietet man nun Sport oder wenigstens die Sportarten mit hohem Unfallrisiko? Natürlich nicht. Ausser natürlich wegen Corona. Bemerkt jemand den Widerspruch? Und warum jetzt der Aufschrei wegen der SVP-Versammlung? Das Risiko wegen der maskenlosen Versammlung im Spital zu landen, tendiert gegen null. Das Risiko wegen der Hin- und Rückfahrt im Spital zu landen, war ganz sicher erheblich grösser. Bemerkt jetzt jemand den Widerspruch? Immer noch nicht? Dann kann ich beim besten Willen nicht helfen. Onlinekommentar von Beat Schneider

Wer erwartet etwas anderes von der Partei, die wenigen Finanzgrössen hofiert und Schweizer Werte mit den Füssen tritt. Schön, dass der zuständige Regierungsrat hier Anstand zeigt – er hätte auch aufstehen und Klartext reden können. Aber genau das machen «anständige» SVPler nie. Onlinekommentar von Tim Meister

Ich war an diesem Anlass. Die Darstellung der Presse ist leider etwas einseitig: Die Delegierten haben alle eine Maske getragen, bis sie am Platz sassen. Davon gibt es leider keine Fotos. Das sind die Vorschriften der Covid-Verordnung. Am Platz bei Konsumation darf man auf die Maske verzichten – und alle haben getrunken. Zudem waren alle, mit denen ich geredet habe, geimpft. Ich verstehe die Leute mit Angst. Aber nach eineinhalb Jahren Einschränkungen müssen wir nun langsam zur Vor-Covid-Normalität zurückkehren. Oder wollen Sie nun ein Leben lang mit diesen Einschränkungen leben? Denn das Virus geht nicht mehr weg. Die Lösung: Impfen, impfen, impfen. Onlinekommentar von Roman Kohler

Wer nicht angemeldet ist, erhält keinen Einlass. So einfach wäre das gewesen. Onlinekommentar von Erika Berger

Der Wahlkampf ist eröffnet. Ungehorsam bringt Stimmen. Leider erkennen das viele nicht. Onlinekommentar von Marcel Ingold

Das Provozieren gehört zum Standardrepertoire der SVP. Deshalb erstaunt mich das Verhalten nicht. Dass man aber mit der Provokation willentlich das Leben anderer – die Delegierten gehen ja wieder heim zu ihren Familien – gefährdet, gibt mir zu Denken. Onlinekommentar von Hans-Peter Hauenstein

Zu «Die Verteidigungsministerin setzt sich durch»

Es war mutig, die Politik zu neutralisieren. Man bekam den Eindruck, die Schweiz würde falsch vorgehen. Dabei war der F-35 das einzige Angebot aus der fünften Generation. Und wir sind in guter Gesellschaft. Neben den USA sind auch europäische Länder wie beispielsweise Belgien, Holland oder Dänemark mit im Boot – und es werden noch mehr. Kampfflugzeuge werden nach Kriterien gekauft, nicht mit dem Bauch. Willy Stotzer, Liebefeld

