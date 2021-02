Kindergarten in Kirchberg – Das Provisorium entsteht wie geplant Obwohl nicht alle Freude haben, wird am Reinhardweg ein Modulbau für die sechste Kindergartenklasse aufgestellt. Er soll im Sommer bezugsbereit sein.

Am Reinhardweg habe es genug Platz für ein zusätzliches Gebäude, findet der Gemeinderat. Foto: Beat Mathys

Das Kindergartenprovisorium am Reinhardweg in Kirchberg kann gebaut werden, gegen das entsprechende Gesuch sind beim Regierungsstatthalteramt keine Einsprachen eingegangen. Und auch die geplante sechste Kindergartenklasse ist unterdessen bewilligt. «Wir haben das Okay vom Kanton bekommen», sagt Gemeinderatspräsident Andreas Wyss auf Anfrage.

Im Sommer 2021 kommen so viele Kinder in den Kindergarten, dass die fünf bestehenden Klassen in Kirchberg aus allen Nähten platzen würden. Darum wird nun eine sechste Klasse eröffnet. Untergebracht wird sie in einem provisorischen Modulbau, so viel steht seit einiger Zeit fest. Der entsprechende Kredit von 530’000 Franken wurde ebenfalls bereits gesprochen.