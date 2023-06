SAC-Trifthütten-Ersatz – Das Projekt für die neue Trifthütte steht Jetzt ist bekannt, wie die neue Trifthütte aussehen soll und wo sie in spätestens drei Jahren stehen wird. Die Projekte sind heute zu besichtigen. Bruno Petroni

Ein Modell der neu zu bauenden Trifthütte des SAC, die etwas weiter unten zu stehen kommt als die bisherige. Foto: PD

«Der anonyme Projektwettbewerb unter sechs eingeladenen Architekturbüros für den Ersatzneubau der Trifthütte SAC ist entschieden.» Dies verkündet die SAC-Sektion Bern in ihrer Medienmitteilung. Mit dem Siegerprojekt «Trift» der Werkgruppe agw aus Bern könne die Sektion die im Januar 2021 von einer Lawine zerstörte Hütte an einem etwas weiter unten liegenden sicheren Standort wieder aufbauen. Damit werde ab dem Jahr 2026 sowohl im Sommer als auch im Winter dieser wichtige, auch in Zukunft attraktive Stützpunkt im Triftgebiet für die Berggänger wieder zugänglich.