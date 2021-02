Gurtenfestival – Das Programm steht, der Vorverkauf startet voraussichtlich im April Das Gurtenfestival-Team hält sich noch bedeckt. Bis im März müsse man wissen, wie der Festivalsommer aussehen könnte, sagt Mediensprecherin Lena Fischer. Martin Burkhalter

Eine Art von Gurtenfestival in diesem Jahr scheint durchaus möglich. Foto: Raphael Moser

Der ehemalige Mister Gurtenfestival Philipp Cornu sagte im grossen Interview, was es alles brauchen würde, um sein Seaside-Festival in Spiez Anfang September stattfinden zu lassen. Einen sogenannten «Point of no return» hat er nicht festgesetzt. Auch die Organisatoren des Greenfield-Festivals, das üblicherweise bereits Anfang Juni stattfindet, planen noch. Sie brauchten aber dringend eine klare Ansage des Bundesrats bis Anfang März, sagt Festivalorganisator Thomas Dürr. Und wie steht es um das Gurtenfestival?

Die Macherinnen und Macher halten sich bedeckt. Auf der Website sind die Daten für die 38. Ausgabe seit gut einem halben Jahr dieselben: 14. bis 17. Juli 2021. Richtig viel Neuigkeiten gibt es immer noch nicht. «Wie wir alle wissen, ist Stand heute nicht klar, ob das Gurtenfestival diesen Sommer stattfinden wird», sagt Mediensprecherin Lena Fischer auf Anfrage. Sie seien sich ständig zig Szenarien am Ausdenken, machten sich für Verschiedenes bereit, seien gleichzeitig aber in Anbetracht der Situation mit angezogener Handbremse unterwegs. «Wir müssen idealerweise im März wissen, wie der Festivalsommer dieses Jahr aussehen wird», sagt sie. «Das Programm steht, den Vorverkauf starten wir, so Corona denn will, aber erst Anfang April.»