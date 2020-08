Gemeindewahlen Oberhofen – Das Präsidium bleibt bei der SVP Philippe Tobler (SVP) bleibt Gemeindepräsident von Oberhofen. Zu den Wahlen nicht mehr antreten werden Beatrice Frey (SVP) und die SP-Vertreterin Susanne Rüegg Asuroglu. Stefan Kammermann

Oberhofen hat keine einfachen Zeiten hinter sich. In der Ende Jahr zu Ende gehenden Legislaturperiode stand vorab der Wechsel im Gemeindepräsidium im Vordergrund. Nachdem Sonja Reichen-Geiger (FDP) mitten in der Legislatur zurückgetreten war, setzte sich in der Ersatzwahl Philippe Tobler (SVP) gegen die damalige SP-Gemeinderätin Petra Maurer und Rudolf Ritschard, damaliger Präsident der Burgergemeinde Oberhofen, durch.