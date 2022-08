Neues Restaurant in Langenthal – «Das Porziareal hat Potenzial» Peter Frei und Philippe Giesser mischen die Gastroszene in der Stadt auf. Sie führen seit Kurzem das À la Carte und neu ein Lokal auf dem Porziareal. Tobias Granwehr

Philippe Giesser (links) und Peter Frei haben das Restaurant Porzi eröffnet. Sie wollen das Areal beleben und hoffen auf Wachstum auf dem ehemaligen Fabrikgelände. Foto: Nicole Philipp

Sie sind in Langenthal gross geworden und kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit. Beruflich gingen die beiden zuerst unterschiedliche Wege, die sie später aber wieder zusammengeführt haben. Philippe Giesser war in der Innerschweiz an einem Gastrobetrieb beteiligt, Peter Frei arbeitete viele Jahre in Langenthal als Niederlassungsleiter der Baloise Bank und ist Präsident der Stadtvereinigung. Vor zwei Jahren stiess Frei zu Giessers Firma und kümmerte sich in der Geschäftsleitung um die Finanzen.