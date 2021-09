Ausstellung, Gastronomie, Flanierzone – Das planen die Besitzer fürs Porziareal Noch heuer soll ein neues Restaurant das ehemalige Fabrikgelände beleben. Auch für die marode Ofenhalle liegen konkrete Pläne vor. Kathrin Holzer

Werden bald selber vom Porziareal aus wirken: Nick Fankhauser (links) und Gian Kämpf von der Ducksch-Anliker-Gruppe. Fotos: Raphael Moser

Es ist ein Ein und Aus im Hauptgebäude der ehemaligen Porzellanfabrik. Im ersten Stock, wo einst die Malerinnen und Maler der Langenthaler Manufaktur am Werk waren, werden dieser Tage Wände verputzt und gestrichen, Kabel verlegt, Heizkörper montiert. Metallschienen an Decke und Fussboden verraten, wo in Kürze Glaswände die stattliche Fläche in grössere und kleinere Büroräumlichkeiten unterteilen werden.

Was aktuell noch nach Grossbaustelle aussieht, ist in Wahrheit schon Detailarbeit. In weniger als drei Wochen will die Ducksch-Anliker-Gruppe ihre Büros vom Stadtzentrum aufs Porziareal verlegen.