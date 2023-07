«Apropos» – der tägliche Podcast – Das Phänomen Schockanruf Früher warnte man ältere Menschen vor dem sogenannten Enkeltrick – heute sind Betrüger am Telefon oder im Internet viel raffinierter unterwegs. Mirja Gabathuler Host Pascal Unternährer Gast Tobias Holzer Produzent

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Der Schockanruf ist der neue Enkeltrick: Betrügerinnen und Betrüger rufen an und erzählen etwa, dass das eigene Kind nach einem verschuldeten schweren Unfall in Haft sitze – und nur gegen eine Kaution freikomme. Ziel der Anruferinnen und Anrufer ist, ihre Opfer in einen Schockzustand zu versetzen, sodass diese nicht mehr rational handeln und ihnen Geld übergeben.

Wie genau funktioniert das System der Betrüger? Wie erleben Betroffene solche Anrufe? Und was kann man tun, um sich davor zu schützen?

Im Podcast «Apropos» erzählt Redaktor Pascal Unternährer, warum die neue Betrugsmasche für die Behörden zum Problem geworden ist. Er ist zu Gast bei Mirja Gabathuler.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.