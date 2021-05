Zweiter EVZ-Titel nach 1998 – Das perfekte Puzzle Der EV Zug ist 23 Jahre nach der Premiere zum zweiten Mal Meister. In einer Saison voller Ungewissheiten überragen die Zentralschweizer mit Konstanz. Marco Keller

Nach einem der beeindruckendsten Sprints über Schweizer Eisflächen erzielt Gregory Hofmann an Genfs Daniel Manzato vorbei das vorentscheidende 2:1 für den EV Zug. Am Schluss steht es 5:1 für den neuen Meister.

Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Es wirkte, als ob sie sich das Beste für zuletzt aufgespart hätten. Gregory Hofmann degradierte elf Minuten vor Schluss mit seinem Spurt à la Usain Bolt über die ganze Eisfläche die Gegner zu Statisten und erzielte das 2:1. 18 Sekunden später erhöhte Carl Klingberg mit dem dritten Zuger Ablenkertor im Final – immer nach Distanzschuss von Raphael Diaz – auf 3:1, zwei weitere Tore folgten.

Das 5:1 war zu hoch, sicher, wie vielleicht auch der 3:0-Endstand in der Finalserie. Eines zeichnete die Zuger aber aus: Sie gewannen im Playoff die Big Points. Mindestens ab dem Zwischenresultat von 2:2 gegen Bern, nach zwei 2:6-Auswärtsniederlagen. Von da an besann sich Zug auf defensive Tugenden, in den letzten acht Partien kassierte Leonardo Genoni im Durchschnitt nur 1,5 Gegentore.