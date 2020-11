Gemeinderatswahlen Zollikofen – Das Parlament wird grüner Die Gewinner der Parlamentswahlen tragen «Grün» im Namen. Der Freisinn liess Federn, und der Angriff der SP verlief im Sand. Cedric Fröhlich

Wahlplakate vor dem Gemeindehaus in Zollikofen. Foto: Franziska Rothenbuehler

Jede Wahl ist eine Geschichte über Siege und Niederlagen. Der Wahlsonntag in Zollikofen war da keine Ausnahme. Fangen wir bei den Grünliberalen an. Die Partei hat im Grossen Gemeinderat zugelegt wie keine andere. Zwei Sitze mehr als vor vier Jahren; neu kommt die GLP auf vier Sitze.

Die Partei war Teil eines Mitte-Bündnisses mit BDP und EVP, das schon in der ablaufenden Legislatur oft das Zünglein an der Wage spielte – eine Rolle, die GLP-Sektionspräsident Andreas Buser selbstbewusster interpretieren will: «Die Mitte wird ein gewichtiges Wort mitreden.»