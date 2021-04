GGR Münchenbuchsee – Das Parlament will digital tagen können Der Grosse Gemeinderat von Münchenbuchsee möchte Sitzungen auch dann per Videokonferenz ermöglichen, wenn nur einzelne Mitglieder in Quarantäne sein sollten. Stephan Künzi

Der GGR geht weiter als die vom Gemeinderat vorgeschlagene Lösung. Foto: Raphael Moser

Ja, das Buchser Parlament will notfalls digital tagen können. Aber nein, anders, als vom Gemeinderat beantragt, soll die Teilnahme per Stream auch nur für einzelne Mitglieder in Quarantäne möglich sein.

Das haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier am Donnerstagabend so festgelegt. Allerdings nur im Grundsatz. Weil sie im zweiten Punkt vom Gemeinderat abwichen, wiesen sie das Geschäft nach der Debatte zur Überarbeitung an die ­Exekutive zurück. Gemeinde­präsident Manfred Waibel (SVP) hatte ausdrücklich darum gebeten. Nur so könne er garantieren, dass die digitalen Sitzungen dereinst auf Basis eines sauber formulierten Reglements durchgeführt würden, sagte er.