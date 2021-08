Oberstufenzentrum Langnau – Das Parlament wagt nur einen kleinen Wurf Der Grosse Gemeinderat hat entschieden, wie an den 7. bis 9. Klassen künftig zu unterrichten ist: In den Hauptfächern nach Niveau getrennt. Susanne Graf

In Mathematik werden die Schüler in Langnau künftig je nach Niveau separiert unterrichtet. Foto: Valérie Chételat.

Das Traktandum trug den unspektakulären Namen «Teilrevision des Reglements über das Schulwesen». Dahinter verbarg sich auch ein Entscheid, der in Langnau mit Spannung erwartet wurde – vor allem von Eltern schulpflichtiger Kinder.

Es ging um die Frage, nach welchem Schulmodell am künftigen Oberstufenzentrum unterrichtet werden soll. Zur Debatte standen zwei Varianten: Das Modell 3b, das die Schülerinnen und Schüler in den Hauptfächern nach Real- und Sekundarschulniveau separiert. Oder das Modell 4, bei dem alle in der gleichen Klasse von der gleichen Lehrperson unterrichtet werden.