Finanzen im Kanton Bern – Das Parlament hält an der Steuersenkung fest Der Grosse Rat will nicht einmal prüfen, auf die Steuersenkung für Firmen zu verzichten. Den Ausschlag gab die gespaltene BDP. Sandra Rutschi

Der Vorstoss von Ursula Marti (SP, Bern) hatte auch als Prüfungsauftrag keinen Erfolg im Grossen Rat. Foto: Raphael Moser

In der Budgetdebatte im November wird sich der Kanton Bern zwar wegen der Corona-Krise neu verschulden dürfen. Aber die Gewinn- und Kapitalsteuersenkung für Unternehmen will er trotz der Pandemie möglich machen. Während punkto Schuldenbremse am Mittwoch noch die Ratslinke die BDP und GLP von ihrem Anliegen überzeugen konnte, schwangen am Donnerstag bei der Steuersenkung die Bürgerlichen obenaus. Mit 82 zu 73 Stimmen lehnte das Parlament ein Postulat von Ursula Marti (SP, Bern) ab. Es will folglich nicht einmal prüfen, ob auf eine Steuersenkung verzichtet werden sollte.