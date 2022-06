75 Jahre GGR Steffisburg – Das Parlament feierte sich selber Nach dem Sitzungsmarathon tauchten aktuelle und ehemalige Mitglieder des Grossen Gemeinderats Steffisburg in die Historie ein. Gefeiert wurde 75-Jahre Parlamentsgeschichte. Stefan Kammermann

GGR-Präsident Patrick Bachmann (EVP) eröffnete die Feierlichkeiten zum 75- jährigen Bestehen des Steffisburger Parlaments. Foto: Stefan Kammermann

Rund drei Stunden dauerte die intensive Debatte am Freitagnachmittag im Grossen Gemeinderat (GGR) von Steffisburg. Nachdem die Traktandenliste abgearbeitet und die Abstimmungsergebnisse im Protokoll festgehalten waren, ging es für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier kurzum in die nächste Runde. Diese begann gleich vor der Aula Schönau an der frischen Luft mit einem Apero.