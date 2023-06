Diskussion in Heiligenschwendi – Das Parkieren kostet bald Die Gemeinde Heiligenschwendi erlässt ein Parkplatzreglement – mit dem Ziel, mehr Geld einzunehmen. Der Souverän akzeptiert das nach einer regen Diskussion. Andreas Tschopp

Die Parkplätze beim Tennisplatz in Heiligenschwendi werden bald kostenpflichtig. Foto: Andreas Tschopp

Das bringe doch nichts ausser «grauen Haaren und roten Köpfen», meinte eine Votantin an der Gemeindeversammlung in Heiligenschwendi. Die trat am Donnerstagabend im Schulhaus zusammen, um über den Erlass eines Parkplatzreglements und die zur Umsetzung nötigen, wiederkehrenden Ausgaben zu diskutieren. Das wurde rege genutzt. So betonte die Rednerin weiter, sie möge es Leuten aus den Niederungen «gönnen», in der Gemeinde in der Höhe ihr Auto auch weiterhin kostenlos abstellen zu können.