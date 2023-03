«Lehre BeO» startet im Juni – Das Oberland erhält eine digitale Lehrstellenplattform Kampf dem Fachkräftemangel: Die Volkswirtschaft Berner Oberland und Partner lancieren eine Internetplattform, welche die Besetzung der Lehrstellen vereinfachen soll.

So oder so ähnlich wird sich die Plattform mit den offenen Lehrstellen ab Juni präsentieren. Foto: PD

«Aus verschiedenen Gründen wird es für Lehrbetriebe immer schwieriger, Lernende zu finden», schreibt die Volkswirtschaft Berner Oberland in einer Mitteilung. Und sie schiebt Zahlen nach. Gemäss einer Umfrage hätten in den letzten Jahren 19 Prozent der Lehrbetriebe die Lehrstellen nicht besetzen können. «Ganze 40 Prozent bekundeten eher Schwierigkeiten damit, was insgesamt auf eine schwierige Situation für die Mehrheit der Lehrbetriebe schliessen lässt. Nicht zuletzt spielt die demografische Entwicklung eine grosse Rolle.»

Aus diesem Grund habe der Bildungsrat der Volkswirtschaft Berner Oberland das Projekt einer digitalen Lehrstellenplattform gestartet. Das Projekt mit dem Namen «Lehre BeO» hat den Anspruch, «die massgebende Lehrstellenplattform für Berner Oberländer Schülerinnen und Schüler sowie Lehrbetriebe zu werden», heisst es. Einerseits sei es das erste regionale Angebot dieser Art, andererseits sollten lokale Lehrbetriebe, Schülerinnen und Schüler sowie Schulen darüber vermehrt vernetzt werden. Momentan arbeiten die Umsetzungspartner, laut Mitteilung die Müller Medien AG sowie LocalPoint SA, an der Programmierung des Portals.

Nadeln führen zur Lehrstelle

Im Zentrum der Website steht eine geografische Karte, «ähnlich wie Google Maps». Stecknadeln auf dieser Karte sollen den Jugendlichen auf einen Blick zeigen, welche Lehrstellen im Umkreis ihres Wohnorts noch frei sind. Anhand von Text, Bildern und Videos können sich die Lehrbetriebe vorstellen und ihre Lehrstellenangebote bewerben.

Wer bezahlt «Lehre BeO»? Infos einblenden Die Projektträger Volkswirtschaft Berner Oberland und deren Partner werden von Bund und Kanton mit einem Beitrag aus der Neuen Regionentwicklung (NRP) für die laufende Programmierung der Lehrstellenplattform unterstützt. So steht es in der aktuellen Mitteilung geschrieben – nichts ist indes über die Höhe der Gelder respektive der Kosten zu lesen. «Der zukünftige Betrieb und die Weiterentwicklung der Lehrstellenplattform können nur mithilfe der regionalen Wirtschaft finanziert werden», heisst es. Zu diesem Zweck sei ein Geschäftsmodell mit verschiedenen Angeboten geschaffen worden. «Als wichtig erachten es die Projektträger, dass für kleinere Betriebe eine Registration mit den Basisinformationen kostenlos ist. Wer aber mehr Überzeugungs- und Anziehungskraft auf die Schülerinnen und Schüler ausüben will, kann dies mit einem kostenpflichtigen Plus-Account tun.» Er biete die Möglichkeit, Firmenlogo, Videos und eine grössere Anzahl Bilder aufzuschalten. (pd).

«Regelmässig erfolgen Networking-Events, und die Schülerinnen und Schüler können sich online mit den Lehrbetrieben austauschen und erhalten Einblick in die Lehrbetriebe», so die Volkswirtschaftsverantwortlichen. Ziel sei es, offene Lehrstellen und die Möglichkeiten zur Berufsbildung in den verschiedenen Branchen sichtbar zu machen sowie den Schulen die vielfältigen Berufe im Berner Oberland aufzuzeigen.

Betriebe zuerst

Des Weiteren werde den Lehrbetrieben eine Plattform geboten, «um sich zu präsentieren und im hart umkämpften Markt ihre Vorteile hervorzuheben». So soll «Lehre BeO» helfen, dass Lehrbetriebe künftig einfacher geeignete Lernende finden. Die Aufschaltung der Lehrstellenplattform ist für Juni dieses Jahres geplant. Die Betriebe können sich bereits ab dem 24. April registrieren und ihre Firmenporträts aufschalten. Die Voranmeldung für den Registrationsprozess erfolgt über die Website der Volkswirtschaft Berner Oberland.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.