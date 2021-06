Auf dem Brünig – Das Oberländische geht ohne Zuschauer über die Bühne Am Sonntag, 11. Juli, findet auf dem Brünig das Oberländische Schwingfest statt. Am Tag zuvor steigen die Jungschwinger ins Sägemehl.

In der Brünigarena findet am 11. Juli 2021 das Oberländische Schwingfest statt. Geplant war das Kranzfest ursprünglich in Oey. Foto: PD

Anfang März hat die Schwingersektion Hasliberg kurzfristig die Durchführung des Oberländischen Schwingfests 2021 übernommen (wir berichteten). Wegen Covid-19 würden die Zuschauerränge in der imposanten Brünigarena am 10. und 11. Juli leer bleiben. «Wir sind überzeugt, trotz der aussergewöhnlichen Rahmenbedingungen ein attraktives und stimmungsvolles Schwingfest durchführen zu können», wird OK-Präsident Christian Schneider in der Mitteilung zitiert.

Am Sonntag könne das gesamte Fest via Livestream mitverfolgt werden. Der Hauptplatz werde kostenlos übertragen. Alle weiteren Schwingplätze würden – vom Anschwingen bis zum Schlussgang – für zehn Franken ebenfalls live ausgestrahlt.

Bereits am Samstag darf der Nachwuchs ins Sägemehl. Rund 300 Jungschwinger werden sich am Oberländischen Nachwuchsschwingertag messen, der ebenfalls auf dem Brünig ausgetragen wird. Möglich werde dieser Anlass nur dank zahlreichen Sponsoren und Gönnern, so Schneider. «Die Flexibilität und die grosszügige Unterstützung sind in dieser herausfordernden Zeit nicht selbstverständlich.»

www.schwingen-live.ch

pd/ngg

